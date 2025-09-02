Más Elefantes blancos: cuando el gasto mata el bienestar

En la trinchera del gobierno local, donde se cruzan la expectativa ciudadana con el presupuesto, la política pública se convierte en un delicado acto de resistencia o de equilibrio, gracias a lo que se llama política pública, a raíz de construir lo grandioso sin lo útil, lo visible sin lo necesario, me refiero a las políticas personalistas que priman desde la década de 1940, así nacen lo que en otros momentos compartí se llaman elefantes blancos.

Los elefantes blancos se refiere a aquellas obras públicas rimbombantes, sin planificación, centros culturales sin vida cultural, hospitales sin médicos ni insumos, auditorios en comunidades donde no hay ni transporte digno para llegar a ellos; vialidades que en días se llenan de baches, proyectos que, aunque fueron pensados como legado personal político, terminan como recordatorios tristes de una administración más interesada en cortar listones que en cumplir con el elemento primordial del gobierno: Mejorar la calidad de vida.

En muchos municipios de México, como en el caso de Toluca, la lógica de la obra pública se rige por una máxima no escrita: que se vea que hicimos algo. El problema es que ese algo, muchas veces, no parte de un diagnóstico serio de necesidades, ni de una evaluación de impacto social, parte del deseo de trascender en lo político, no de la comunidad.

Cuando la infraestructura se construye desde la lógica del gasto obligatorio, del hay que ejercer el recurso, se pierde de vista el para qué, y se gasta por gastar, se inaugura por calendario, no por resolver problemas ni subsanar necesidades, el resultado de esto es un presupuesto devorado por lo inoperante, la apariencia; lo más grave de un elefante blanco no es solo su construcción, sino su mantenimiento y su vacío, un mercado sin locatarios genera costos de vigilancia, una clínica sin médicos se convierte en cascarón, una carretera mal planeada puede terminar partiendo una comunidad en dos, un paso peatonal que no beneficia realmente la movilidad, también es una desilusión, como los ocho pasos peatonales que se instalaron en el municipio mencionado, cuyo consto fue de 14 millones de pesos.

La infraestructura urbana es una palanca de desarrollo, que se convierte en obstáculo o gasto innecesario cuando no resuelve el problema ni mejora la calidad de vida, lo más doloroso es que en lugar de sumar bienestar, desgasta la confianza ciudadana en lo público, el ciudadano que ve una obra inservible no sólo ve concreto inútil, ve gasto innecesario, ve el rostro de la ineficiencia, ve corrupción, ve malversación de fondos.

Toda política pública que no parte del territorio, que no escucha a la gente, que no evalúa sus impactos, es un edificio sin cimientos; en el municipio, donde la política toca la banqueta, el drenaje y la lámpara del parque, no debería haber margen para la simulación pero muchas veces, los planes de desarrollo se redactan para administrar y justificar la administración, pero no para planificar, no para guiar, se copian modelos ajenos, se repiten fórmulas sin diagnóstico, y se olvida que gobernar es entender la vida de lo local.

Los pasos peatonales inteligentes, que solo indican con audio: avance con precaución o alto no avance, con la clásica cuenta regresiva para dirigir el paso, prometen modernizar la movilidad peatonal, en el papel suena a un gasto innecesario, parecen una muestra de la innovación con sus sensores, luces y sistemas electrónicos; en la realidad, han terminado siendo un ejemplo claro de obra mal planificada, gasto injustificado y derroche público.

Ocho cruces, que costaron 14 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante si se compara con las necesidades básicas no atendidas en el mismo municipio: banquetas destruidas, semáforos sin mantenimiento, zonas escolares sin seguridad vial, colonias enteras sin alumbrado público, agua, seguridad pública.

Lo que prometía ser un símbolo de modernidad terminó siendo un elefante blanco: tecnología sobrada para un contexto donde lo que se necesita es lo básico, y como todo elefante blanco, su costo real no está solo en el dinero, sino en la oportunidad perdida de mejorar la movilidad de forma sencilla, eficaz y accesible. La falla no está en la idea de mejorar la seguridad peatonal, sino en la desconexión entre política pública y realidad social.

Antes que gastar millones en sistemas electrónicos de dudosa eficiencia, se pudo invertir en pintar pasos peatonales, cebras o marimbas; instalar topes viales, mejorar banquetas y educar a automovilistas, motociclistas, ciclistas, y peatones, esas acciones cuestan menos, funcionan más y llegan a más ciudadanos.

En el fondo, los pasos peatonales inteligentes revelan una enfermedad recurrente en la administración local: confundir electrónica con simulación, y gasto con desarrollo. La ciudadanía no necesita obras espectaculares que luzcan en un informe; necesita soluciones prácticas, sencillas eficientes, que resuelvan su vida diaria.

Así, estos cruces peatonales quedan como testimonio de lo que ocurre cuando la política pública se guía por la apariencia, el personalismo y no por el bienestar, una obra visible, sí. Útil, relativo, eficiente (costo/beneficio), no.

¿Cómo evitar más elefantes?

Diagnóstico real, no de escritorio. Saber qué necesita la gente, no solo qué se puede construir. Criterios de sostenibilidad. ¿Se puede mantener? ¿Se puede operar? ¿Quién lo va a usar? Participación ciudadana. No como simulacro, sino como insumo legítimo para decidir prioridades. Evaluación del impacto social. Medir lo que cambia, no solo lo que cuesta.

El legado de un alcalde o de una administración no está en la cantidad de concreto vertido, ni en el dinero gastado, sino en la calidad del bienestar que genera con sus políticas, una calle pavimentada y con drenaje donde antes había lodo puede transformar más vidas que un auditorio con butacas vacías.

La política pública no puede seguir pensándose como escaparate de vanidades, sino como puente entre lo posible, lo justo y lo prioritario, solo así se dejarán de construir elefantes, y se construirá futuro, bienestar y desarrollo.

