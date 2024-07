Gonzalo López Beltrán no será parte del Gobierno de Sheinbaum: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo Gonzalo López Beltrán se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sin embargo, aseguró que no trabajará en el gobierno y que es su asesor, sin cobrar sueldo, en el proyecto del Tren Interoceánico.

Foto: Conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador en YouTube.

El presidente de México compartió que López Beltrán lo ayudaba a ver el avance de las obras, el tendido de las vías, los trenes y la construcción del rompeolas en Salina Cruz, proyectos a cargo de la Secretaría de Marina.

“Gonzalo no está metido en la cuestión política, ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no obra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, señaló López Obrador en su conferencia de prensa mañanera de este viernes.

Lee: Sheinbaum presenta tercera ronda de su gabinete

El hijo menor de López Obrador, fue captado por medios de comunicación en la casa de transición de Claudia Sheinbaum en Iztapalapa la tarde del jueves, pero Sheinbaum indicó que el hijo del presidente solo había ido a felicitarla por su triunfo en las elecciones.

“Nada más me vino a visitar, a felicitar porque no habíamos tenido la oportunidad de vernos eso fue todo y luego vino Jesús Esteva, estuvimos viendo los proyectos de trenes y carreteras que ya estamos trabajando y la titular de Sedatu también vino”, señaló la presidenta electa.

Por otra parte, AMLO dijo que su hijo se encargará de la fábrica de chocolates que tiene en sociedad con su hermano Andrés Manuel López Beltrán. “Él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque pobres, los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”.

Te puede interesar:

Claudia Sheinbaum presenta 6 integrantes de su gabinete

Sheinbaum anuncia más integrantes de su gabinete

Sheinbaum seguirá con los programas sociales implementados en el actual gobierno: AMLO