Sheinbaum va por eliminación del fuero a senadores y diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que presentará una propuesta para la reforma electoral con el fin de eliminar el fuero para diputados y senadores.

Foto: Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Gobierno de México.

En su conferencia de prensa mañanera, la mandataria indicó que se acercará a la comisión presidencial para presentar su propuesta.

“La voy a hacer por escrito por comisión, que no haya fuero, ¿por qué tiene que haber fuero? La presidenta no debe tener fuero, también los diputados y senadores no deben tener fuero”, expresó.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no tolerará privilegios que contradigan el principio de igualdad ante la ley.

En este sentido, destacó que el fuero ha servido históricamente como escudo de impunidad y su eliminación representaría un paso hacia la vida pública más transparente y equivocada.

Además, detalló que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de cambios en materia política y electoral que será discutido en el próximo periodo legislativo.

La propuesta será incluida en el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso en 2026, y se anticipa que genere un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas.

Asimismo, indicó que antes de la entrega formal de la iniciativa, dará a conocer de manera pública sus propuestas y confirmó que será hasta febrero de 2026 cuando se presente.

