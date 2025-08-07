AWS, soluciones en la nube para salud, gobierno y educación en México

“Cubrimos el área de gobierno en todas sus dimensiones pero también el área de educación tanto pública como privada y el área de salud pública y privada, así como organizaciones sin fines de lucro, por lo que tenemos un vasto set de clientes”, mencionó en entrevista exclusiva para Alcaldes de México, Guillermo Almada, Director General del área del Sector Público en México para Amazon Web Services.

Foto: Noemí Andrade Castañón / Alcaldes de México.

De acuerdo con Guillermo Almada, Amazon Web Services, lleva 10 años trabajando en México, este recorrido inició en el interior del país con distintos proyectos, actualmente el caso de éxito más conocido es Guanajuato, estado que lleva casi 9 años utilizando la nube de AWS.

Por otro lado, el estado de Michoacán utiliza la Nube Michoacán, una plataforma que permite resguardar información oficial y desarrollar labores institucionales, así como un mejor acceso a ciudadanos a trámites y pagos digitales, que cuenta con el respaldo de Amazon Web Services.

AWS Y LA EDUCACIÓN

En términos de educación, AWS ofrece una oferta importante de habilitación de cursos y de entrenamiento llamada Skill Builder completamente gratuita que tiene más de 600 cursos con todas las tecnologías, de base de datos, seguridad, redes e inteligencia artificial.

“La habilitamos de forma gratuita a los gobiernos y a las instituciones que nos quieran usar. Nosotros pensamos que es importantísimo seguir apoyando a los gobiernos en esto y creemos que en México hay una enorme cantidad de talento y hay que ayudar a desarrollarlo”, señaló Almada.

Asimismo, en el sector salud se cubre principalmente al proveedor, (hospitales y farma), ya que, es el que está cerca del usuario. “Lo trabajamos a nivel nacional en todos los hospitales, subimos a la nube aplicaciones de medicina crítica”. Almada compartió que, algunos hospitales públicos están comenzando a utilizar este tipo de tecnología, a nivel nacional, el IMSS está mirando sistemas que les permitan ser más eficientes en la provisión de medicamentos.

