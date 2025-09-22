Asesinan a ex alcalde de Burgos, Tamaulipas

El ex alcalde de Burgos, Tamaulipas, Jorge Eleazar Galván García, fue asesinado la noche del sábado 20 de septiembre en un ataque directo.

Foto: Jorge Eleazar Galván en Facebook.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Estatal recibieron un reporte de una persona sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas y al trasladarse al lugar confirmaron que se trataba del ex alcalde de Burgos, quien tenía varios impactos de arma de fuego.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que los delincuentes iban en un vehículo color blanco mientras realizaban las detonaciones en contra de Galván García.

La dependencia detalló que se realizarán las indagatorias correspondientes para dar con los responsables, sin que hasta el momento haya detenidos ni sospechosos.

PAN exige justicia por el asesinato del ex alcalde

En un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció ante el crimen y exigió al gobierno de Américo Villarreal justicia y el pronto esclarecimiento del ataque.

“El pueblo de Burgos y de Tamaulipas exige justicia y que regrese la paz y la libertad que tanto nos había costado recuperar. La incompetencia de la administración estatal ha quedado exhibida, al considerar que la seguridad en la zona norte del estado se ha visto debilitada”, se lee en el comunicado.

En este sentido, los integrantes del PAN enviaron sus condolencias a la familia de Eleazar Galván y pidieron a la administración actual tomar acciones y trabajar por la justicia.

