Atacan a balazos a alcaldesa de Buenavista, Michoacán

La alcaldesa de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a balazos mientras transitaba en su vehículo particular para dirigirse a la cabecera municipal. La funcionaria resultó ilesa.

Foto: Irma Moreno Mendoza en Facebook.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la presidenta municipal de Buenavista fue agredida con armas de fuego, por lo que se implementó un operativo con elementos estatales y federales.

“En el municipio de Buenavista, fuerzas estatales y federales reforzamos el operativo de seguridad luego de que la presidenta municipal, Irma Moreno Mendoz, sufriera una agresión con disparos de arma de fuego”, menciona el comunicado.

De acuerdo con medios locales, los disparos provinieron desde un cerro cercano a la caseta de vigilancia en la entrada del municipio, luego del ataque, se reportó una movilización por elementos de la Guardia Civil.

Agreden a secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán

El pasado 18 de septiembre, el secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez, fue herido al momento de arribar a su oficina.

De acuerdo al comunicado, el funcionario fue herido en el antebrazo y se encuentra recibiendo atención médica en una unidad de salud.

“Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación respeto y consideración hacia la familia de nuestro compañero, evitando la difusión de la información no confirmada que pueda generar confusión o alarma”, detalla el comunicado.

