Secretario de Seguridad de Amozoc es baleado

Sep 18, 2025 | Seguridad

El secretario de Seguridad Ciudadana en Amozoc, Puebla, José Luis Corrales Serrano, fue herido de bala, tras un enfrentamiento con criminales. El funcionario se encuentra grave.

Foto: SSP Puebla.

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que el funcionario fue trasladado a una unidad médica equipada con todo lo necesario para garantizar su estado de salud.

Autoridades estatales detallaron que se realizó un operativo en las inmediaciones del Barrio de San Miguel, lugar donde se desató la balacera que dejó a una persona muerta, presuntamente uno de los involucrados del ataque.

“Se reporta un masculino sin signos vitales, el cual aparentemente estuvo involucrado en este suceso”, detalla la SSP estatal.

De acuerdo con el último reporte médico, Corrales Serrano se encuentra en terapia intensiva y en estado grave, debido a que los disparos que recibió tocaron parte de sus órganos.

“El diagnóstico es muy grave, tiene daños en varios órganos vitales y tenemos que esperar las 24 horas posteriores a la operación y después se debe de esperar un mes para saber cómo reaccionan sus órganos”, dijo Francisco González.

El funcionario añadió que se encuentra en contacto con los familiares del secretario de Seguridad, para brindar apoyo y atención, junto con el gobierno del estado.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas que pudieran estar ligadas con la agresión contra los agentes de seguridad.

