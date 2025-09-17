Presidente municipal de Uruapan suspende construcción de teleférico como protesta

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, suspendió la construcción del teleférico como medida de protesta tras el asesinato de un elemento de la policía municipal.

Foto: Carlos Manzo en Facebook.

A través de sus redes sociales, Carlos Manzo declaró que el municipio se encuentra en pie de lucha y alerta ante la inseguridad que por más de 25 años ha lacerado a Uruapan y responsabilizó a la corrupción de la Fiscalía y en el poder judicial de que los delincuentes regresen a las calles pese a ser detenidos.

“Estamos cansados de que nuestros elementos arriesguen la vida para detener criminales y que estos salgan nuevamente a delinquir. No vamos a permitir que continúe esta agresión contra el pueblo de Uruapan”, advirtió.

Lee: En Uruapan, combate a la corrupción y fortalecimiento de la policía para abatir la inseguridad: Carlos Manzo

El presidente municipal de Uruapan acusó al gobierno federal como responsable de combatir estos delitos, siendo la mayoría crímenes ligados a la delincuencia organizada y comentados con armas de uso exclusivo del Ejército.

En este sentido, dio a conocer que en las próximas horas informará sobre una serie de medidas que tomará su gobierno para exigir atención inmediata de las autoridades federales.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a difundir y respaldar las acciones del municipio para que la presidenta Claudia Sheinbaum conozca la situación que enfrenta el municipio y el estado.

El pasado domingo, el edil dio a conocer un ataque contra policías municipales donde un elemento perdió la vida, por lo que tomó la decisión de suspender las fiestas patrias para salvaguardar a la ciudadanía.

Te puede interesar:

Alcalde de Uruapan activa código rojo tras detención de líder del CJNG

En Michoacán, 4 municipios cancelan festejos por Día de la Independencia

Presidente municipal de Uruapan pide acribillar a delincuentes que se resistan a ser detenidos