Atacan al ex secretario del ayuntamiento de Linares

El ex secretario del ayuntamiento de Linares, Nuevo León, Rubén Doria, fue herido de gravedad por sujetos armados a la salida de una plaza comercial. El funcionario fue trasladado al hospital donde se reporta grave.

Foto: Rubén Doria en Facebook.

De acuerdo con los primeros reportes, Rubén Doria sufrió un atentado directo, la tarde del lunes, 11 de agosto, mientras se encontraba en un estacionamiento del supermercado La Misión, ubicado en la calzada Modesto Galván Cantú, en el centro de Linares.

Según medios locales, los delincuentes habrían querido someter al funcionario, quien forcejeó con ambos. Al final, uno de los hombres disparó a quemarropa, mientras que el otro lo hirió con un arma blanca en el tórax para luego huir del lugar.

Elementos de la policía de Linares, fuerza civil, rescatistas y paramédicos, llegaron al sitio para atender a Rubén Doria, quien fue trasladado al Hospital General del municipio en estado de gravedad.

Las autoridades continúan con los trabajos de investigación, con la revisión de cámaras de seguridad, así como recopilando el testimonio de los testigos que presenciaron el ataque.

Actualmente, Rubén Doria se desempeña como coordinador de logística en el municipio. En mayo de 2011, el funcionario fue secuestrado por la delincuencia organizada y rescatado por la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Marina.

