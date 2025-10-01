Cesan a director administrativo de Apizaco por conducir en estado de ebriedad

Sergio Mejía Piña, director administrativo de Apizaco, Tlaxcala, fue cesado de su cargo tras ser detenido en estado de ebriedad y golpear a los policías que lo retenían.

Foto: FB denuncia Apizaco.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el ex funcionario provocó un incidente vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

Un video publicado en redes sociales detalla que policías municipales atendieron el incidente y detuvieron a Mejía Piña, quien agredió física y verbalmente a los elementos.

Luego de este hecho, el ayuntamiento de Apizaco informó que Sergio Mejía quedó cesado de sus funciones y nombró a Estela López Montiel nueva directora administrativa del municipio.

“Al otorgarle este cargo la exhorto a cumplir las obligaciones inherentes al mismo, con la honestidad, profesionalismo y dedicación que siempre la han distinguido, el cual deberá desempeñar a partir de esta fecha, con la seguridad de que su desempeño fortalecerá el progreso consistente en el verdadero cambio en favor de este municipio”, suscribe el comunicado.

El presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, tomó protesta a López Montiel y aseguró que con esta designación se reafirma su compromiso de consolidar una administración honesta, cercana y transparente en beneficio de ,la ciudadanía.

