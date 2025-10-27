La industria del blindaje en México registra un crecimiento aproximado de 10 por ciento anual, de acuerdo con la información del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB). Eventos, como la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, así como la coyuntura de seguridad que se presenta en el país, ha llevado al avance del sector, incluyendo la demanda por parte del sector público.

Foto: Alfredo González / Cortesía.

El blindaje es una herramienta de protección, que puede ser para uso o prevención frente a diferentes situaciones que se viven diariamente, comentó Alfredo González, presidente de la Comisión de Blindaje Táctico del CNB. Existen diferencias opciones económicas, aunque es esencial atender a las certificaciones y estándares normativos para tener un producto seguro.

“Tenemos un crecimiento en el requerimiento del sector del blindaje, el cual se debe a que, en esta segmentación, han habido requerimientos de entidades (públicas) que se están preocupando de quienes son responsables de la seguridad, pero, también de otros sectores como profesionales, empresariales que continúan con esta demanda”, expuso en entrevista.

Blindaje integral

Un blindaje integral, comentó González, es lo que se conoce en el sector como “Blindaje 360”. Éste se refiere a un blindaje completo de un vehículo u otra estructura, protegiendo todas sus áreas, tanto los componentes opacos (carrocería) como los transparentes (vidrios).

Dicho nivel de protección implica un reforzamiento total para ofrecer una seguridad integral, y no solo el blindaje de las zonas más vulnerables.

Foto: CNB en Instagram.

El blindaje va de un nivel 2 o 2 plus, hasta 3, que se categorizan como blindajes urbanos, de arma corta; y, posteriormente se ubica en niveles 4, 5 o superiores. Así se maneja en la industria mexicana, aunque hay normas internacionales especializadas; y en calibres altos se requiere de una certificación o servicios especiales.

El presidente de la Comisión de Blindaje Táctico del CNB, agregó que, al momento de contratar o adquirir un blindaje, es importante considerar lo siguiente:

Todo blindaje debe contener su certificado de autenticidad.

Debe contener el permiso de la compañía ante el ente regulador correspondiente.

Requiere de un folio, puede ser un holograma o código QR, con toda la información, ubicada en el registro nacional.

Ante el crecimiento en la demanda pueden venir ciertas oportunidades para el mercado, pero también provoca la aparición de empresas que no están certificadas, mencionó Alfredo González.

“Así que nosotros -en el CNB- como organismo buscamos concientizar en la importancia de la legalidad de la actividad por su seguridad”, destacó.

En el caso de las instancias policiales estatales y municipales, dijo que actualmente ha habido requerimientos de entidades en la mayoría de los niveles de gobierno.

“Hemos tenido requerimientos de vehículos, ya sea para personal específico o de vehículos multipropósitos. Sí hay acercamientos, en los cuales participamos de manera transparente de acuerdo con los requerimientos que nos solicitan las autoridades”, señaló.

