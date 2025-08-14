Detienen a ex  candidato de PT al gobierno de Guerrero presuntamente por delincuencia organizada

Pedro Segura Valladares, ex candidato del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Guerrero, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), la noche del martes 12 de agosto.

Foto: De redes sociales.

A través de un video, Segura Vallardes dio a conocer el momento en que un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) le da la notificación de que queda detenido y a disposición de las autoridades, en cumplimiento a una orden de aprehensión como presunto responsable de delincuencia organizada.

El empresario fue detenido en la carretera de Tepecoacuilco, rumbo a la carretera federal México-Acapulco y es requerido por una jueza de Toluca, Estado de México, por lo que sería trasladado a la delegación con sede a Cuernavaca.

Durante la transmisión, se escucha al funcionario cuestionar si los agentes fueron enviados por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, o por Félix Salgado, sin embargo, los elementos le aseguraron que no tiene nada que ver con cuestiones políticas.

En la madrugada de este miércoles, el empresario ingresó al penal de máxima seguridad señalado como operador del grupo criminal “Guerreros Unidos” en la investigación del caso Ayotzinapa.

Hace unos días, Segura Velladares denunció, a través de sus redes sociales, haber sido víctima de un atentado, cuando salía del hotel de su propiedad Vida en el Lago.

Pedro Segura se ha caracterizado por regalar automóviles y motocicletas a egresados de bachillerato. En redes sociales ha generado controversia al lanzar críticas a gobiernos municipales y estatales, convirtiéndose en una figura polémica de la política y la opinión pública en Guerrero.

