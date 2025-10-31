Detienen a posibles implicados en el atentado de la presidenta municipal de Cuitzeo

Tres hombres fueron detenidos por su posible participación en el ataque contra la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, así lo anunció la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

A través de un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que personal de la institución reunió datos donde estableció la posible participación de Rubén “N”, Freddy Javier “N” y Antonio “G”, por lo que se solicitó una orden de aprehensión.

Los hombres son señalados por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo, y de sus tres funcionarios.

El pasado 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta en un restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon armas de fuego en contra de la servidora pública y sus escoltas.

Durante la agresión, el personal de seguridad repelió el ataque; sin embargo, la servidora pública y los tres elementos resultaron lesionados.

Además de este atentado, en mayo de 2021, cuando era candidata a la presidencia municipal, Rosa Elia Milán sufrió un ataque a balazos mientras viajaba con su familia. En ese atentado, su esposo, José Marcelino Pérez Aguilar, murió horas después cuando recibía atención médica.

