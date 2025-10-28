Diputados avalan en lo general Ley de Extorsión en México

Por unanimidad, con 456 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.

La ley, avalada por todos los grupos parlamentarios, homologa la tipificación de la extorsión a nivel nacional, y, plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez advirtió que la nueva ley antiextorsión permitiría salir de la cárcel a cientos de personas sentenciadas por ese delito en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las penas son más altas que en el proyecto y, en consecuencia, los internos podrían apelar.

El diputado por Morena, Julio César Moreno, aseguró sin embargo, que el Estado mexicano contará con un tipo penal uniforme y penas más severas, sin beneficios de libertad anticipada, ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión.

La iniciativa de ley prevé una pena básica de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos) a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.

No obstante, se consideran 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones más severas.

Por su parte, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la extorsión es una plaga ya extendida en todo el país que, en gran parte, tiene su causa en la política de “abrazos y no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

