Emiten ficha roja para Simón Levy, ex subsecretario de Turismo

La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal y su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, confirmó la emisión de una notificación roja para la localización y aprehensión del ex subsecretario de Turismo Simón Levy Dabbah.

Foto: Fb Simón Levy.

Simón Levy cuenta con una ficha roja por el presunto delito de daño doloso a la propiedad , además podría recibir nuevas acusaciones por fraude y construcción ilegal.

En 2021, Emma Yolanda Santos, una mujer de la tercera edad, lo denunció por daños en un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Un video lo mostró pateando la puerta del inmueble, hecho que llevó a las autoridades a solicitar su aprehensión.

Además, el ex funcionario está acusado de amenazas documentadas y agresiones a adultos mayores.

Los reportes afirman que Simón Levy se encontraría en California, Estados Unidos, por lo que el empresario y ex funcionario podría ser detenido en dicho país.

Sin embargo, las autoridades solicitan algunos datos complementarios del empresario (fotografía, huellas dactilares, certificación el mandamiento judicial, entre otros) para la alerta y ejecución de la búsqueda internacional.

Al respecto, Simón Levy ha negado la existencia de la Ficha Roja. A través de sus redes sociales aseguró haber verificado el sitio oficial de Interpol y el portal de la FGR, declarando que no encontró anuncios al respecto y tachando el documento viral de falso.

Levy Dabbah fundó la empresa BD Max International Holding. Entre 2012 y 2018 fue director de ProCDMX, en la administración de Miguel Ángel Mancera, y posteriormente, en 2018, fue designado subsecretario de Planeación y Política Turística en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, cargo al que renunció a los pocos meses.

