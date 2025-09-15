Algunos gobiernos del país declararon ley seca con motivo de los festejos del Grito de Independencia, con el fin de salvaguardar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, en la Ciudad de México, las alcaldías Tláhuac y Cuajimalpa tendrán ley seca los días 15 y 16 de septiembre, de las 00:00 horas a las 24:00 horas.

En el Estado de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl y San Mateo Atenco tendrán esta restricción de las 12:00 horas a las 23:59 horas. En Chalco, la restricción se llevará a cabo de las 7:00 horas del 15 de septiembre a las 22:00 horas del día siguiente.

En Metepec, la ley seca aplicará del 15 de septiembre a las 00:01, al 16 de septiembre a las 17:00 horas y en Zinacantepec sólo el 16 de septiembre.

Para Morelos, esta medida aplicará en Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Tlaquiltenango. En Puebla sólo se aplicará en las zonas cercanas del centro histórico, lugar donde se concentra más gente.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, indicó que en la entidad si habrá venta de alcohol, sólo Tequisquiapan es el único municipio con la aplicación de ley seca.

Con base en la ley, quien no respete estas medidas, puede enfrentar multas superiores a los cinco mil pesos o arresto administrativo de hasta 36 horas, según lo establecido en la normatividad.

