Omar García Harfuch, precandidato al senado por Morena, descartó buscar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de la salida de Ernestina Godoy pero dejó abierta la posibilidad de dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El precandidato compartió a medios de comunicación, tras asistir al encuentro con integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que ya tiene una encomienda como candidato al Senado, por lo que no buscaría la Fiscalía capitalina.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si le gustaría dirigir la SSCP comentó que le tocará definir a Claudia Sheinbaum el lugar que deba tomar en caso de que logre ser la presidenta de México.

“Más que un cargo, es en donde más podamos servir, donde más podamos aportarle al país, donde más podamos aportarle a la ciudadanía y a la doctora Claudia Sheinbaum, ahí vamos a estar y le corresponderá a ella elegir el lugar que yo deba tomar”, señaló García Harfuch.

Asimismo, aprovechó para aclarar la acusación que la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruíz, sobre la relación que hubo entre García Harfuch y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

El precandidato, aclaró que si García Luna hubiera sido su “mentor” como la precandidata afirma, él no hubiera tenido ningún problema en decirlo; no obstante, dijo que no fue así y que nunca recibió instrucciones de su parte.

“Lo vi tres o cuatro veces, hay cientos de testigos que podrían decir si trabajé con él, no fue así; entiendo que en las campañas hay descalificaciones (…) Si él hubiera sido mi mentor, no lo hubiera negado”, señaló.

Durante la reunión del Observatorio, Harfuch refirió que de 2019 a la fecha el homicidio doloso, disminuyó un 50 por ciento en la Ciudad de México, resultado derivado de la estrategia que se implementó en su gestión.

