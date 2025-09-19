Hernán Bermúdez llega al Altiplano, se cumplimenta orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, presunto líder del grupo criminal La Barredora, llegó a México después de un traslado de casi 29 horas desde Paraguay hasta el aeropuerto de Toluca.

Foto: Gobierno de Tabasco.

Bermúdez fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, del Altiplano. De esta forma, las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra y le leyeron sus derechos.

Previo a que fuera remitido al Ministerio Público y posteriormente llegara al Penal del Altiplano, las autoridades le informaron la noche de este jueves 18 de septiembre sobre el proceso de su detención y los delitos por los que se le acusa.

