Asesinan Hossein Nabor, subsecretario del Bienestar en Guerrero

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero confirmó el homicidio del subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, Hossein Nabor Guillén, quien también fue presidente municipal de Tixtla, Guerrero en el periodo 2015-2018.

El funcionario de la administración estatal de Evelyn Salgado Pineda fue atacado a balazos en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein “N”, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero”, informó la instancia estatal.

De acuerdo con los primeros informes, el crimen fue reportado a las 18:45 horas de este martes 2 de septiembre, al número de emergencia 911. Se informó que el subsecretario del Bienestar fue agredido a tiros cuando circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, en las cercanías de un negocio de venta de autos.

La Fiscalía estatal señaló que, tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales se trasladaron de inmediato al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables.

