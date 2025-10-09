Sheinbaum anuncia creación de un grupo contra el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo para analizar el tema del huachicol fiscal y en este mes tendrá disponible una base de datos de la producción e importación de combustibles.

Foto: Captura de pantalla, conferencia de prensa Presidencia de la República.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo detalló que este grupo está conformado por las Secretarías de Hacienda, Energía, Seguridad, Anticorrupción, el SAT, Pemex, Aduanas, entre otros.

“Tenemos un grupo de trabajo donde esta Secretaría de Energía, Pemex, Aduanas, PROFECO, seguridad, la FGR participa a veces, y la Agencia de Transformación Digital, para tener una sola base de datos que nos permita saber cuántos combustibles se importan”, indicó.

Lee: Huachicol, la enésima lucha contra la corrupción

Mediante esa base de datos se podrá conocer con certeza cuánto combustible se producen en Pemex diariamente, cuánto combustible se importa al día, cuánto se transporta en las carreteras o ductos, cuánto se vende en las gasolineras, cuánto se obtiene por pagos de impuestos, y con ello determinar si persiste el llamado “huachicoleo fiscal”.

“A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, pues viene de algún lado, que es contrabando o no contabilizado. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”, dijo la mandataria.

En este sentido, subrayó que la información se podrá conocer en tiempo real mediante el uso de códigos QR que tendrán los camiones cisterna que trasladen combustible para conocer el origen y destino de las sustancias.

Te puede interesar:

Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en Acapulco

Presidenta Sheinbaum celebra acuerdo con EU para frenar tráfico de armas

Sinaloa y Sedena refuerzan seguridad pública