Vinculan a proceso a ex alcaldesa de Manzanillo y a nueve ex funcionarios

La ex alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y otros nueve ex funcionarios de su administración fueron vinculados a proceso por el presunto desvío de 35 millones de pesos. Dicha cantidad, incluye un bono de liquidación para 200 empleados, regidores y presidente municipal.

Foto: Griselda Martínez en Facebook.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima informó que un juez de control encontró evidencia suficiente por el desvío de recursos públicos que asciende a 35 mdp, y derivaron de la imputación de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, y facultades, así como violación a la normativa estatal en materia de remuneraciones de servidores públicos.

Estas acusaciones podrían derivar en inhabilitaciones políticas, sanciones económicas e incluso penas de cárcel en caso de comprobarse la responsabilidad.

El juzgado de control dio un plazo de 3 meses para la investigación complementaria y, en el caso de personas vinculadas a proceso que tienen un cargo público, solicitó como medida cautelar la suspensión temporal en el ejercicio del cargo.

En 2018, Griselda Martínez llegó a la presidencia municipal de Manzanillo con la visión de una oportunidad de transparencia en un puerto clave para la economía mexicana.

Al concluir su administración en 2024, comenzaron las investigaciones en su contra por el uso indebido de recursos públicos, con pagos fuera de la norma que presuntamente beneficiaron a su círculo político más cercano.

