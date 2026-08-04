Agua Saludable para La Laguna tiene la tercera planta potabilizadora más grande de México, para garantizar agua de calidad en la región

El proyecto Agua Saludable para La Laguna, impulsado por el Gobierno federal y desarrollado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuenta con la tercera planta potabilizadora más grande de México, para garantizar agua de calidad y proteger la salud de los habitantes de nueve municipios de Coahuila y Durango.

Fotos: Conagua.

Este sistema, cuya obra civil ya fue concluida, contribuye a atender la problemática de la presencia de arsénico en las aguas subterráneas mediante la sustitución gradual del abastecimiento proveniente de pozos por agua superficial del río Nazas.

Para ello se construyeron las redes troncales que permitirán distribuir hasta 200 millones de metros cúbicos de agua al año para abastecer de agua potable a una población, proyectada en 2045, de dos millones de habitantes.

Lee: Conagua equipa pozo con energía solar en comunidad indígena de Paracho

Entre los componentes de este proyecto está una planta potabilizadora con capacidad para potabilizar 6.34 metros cúbicos de agua por segundo (m³/s), mediante 10 módulos de 0.634 m³/s cada uno. Las dos plantas mexicanas con mayor capacidad a esta son Los Berros, del Sistema Cutzamala, y San Roque, al servicio de Monterrey, Nuevo León, y su área metropolitana.

¿Cómo se distribuye la obra?

Esta obra, construida sobre un terreno de 24 hectáreas, ubicado en el ejido San Jacinto, en el municipio de Lerdo, Durango, cuenta con un proceso que permite eliminar contaminantes convencionales del agua superficial, como coliformes y turbiedad. Además, incorpora un proceso de tratamiento que permite cumplir los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 para agua destinada al uso y consumo humano.

Entre sus principales componentes están una caja de llegada, desde donde el agua se distribuye uniformemente a los 10 módulos, de los cuales tres ya están en operación; un floculador hidráulico horizontal, donde se agrupan las micropartículas de suciedad para sacarlas por gravedad; un sedimentador de alta tasa, donde se separan los sólidos agrupados en la etapa anterior; filtros; el área de cloración, y la de postcloración, que es donde concluye el proceso de potabilización.

Explora más contenido en Alcaldes de México

Te puede interesar:

Conagua reconoce Plan Hídrico de Morelia; proyecta garantizar agua para los próximos 50 años

Conagua clausura un aprovechamiento ilegal de agua en el río la Antigua, Veracruz

Instalan sistemas de captación de agua en escuelas de Monterrey