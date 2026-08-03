Saltillo lleva programa de seguridad vial para motociclistas a universidades

El Gobierno de Saltillo amplió el alcance del programa gratuito «Rueda por tu vida» al llevarlo a instituciones de educación superior, con el propósito de promover una conducción segura entre las y los estudiantes motociclistas y contribuir a la prevención de accidentes.

Foto: Municipio de Saltillo.

La estrategia, impulsada por el alcalde Javier Díaz González a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inició una nueva etapa con su llegada a la Universidad Carolina, donde se impartió el curso teórico-práctico a cargo de la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

La titular de la dependencia, Zulema Banda Alemán, informó que el programa se desarrollará de manera coordinada con distintas universidades para acercar la capacitación a un mayor número de jóvenes que utilizan la motocicleta como medio de transporte.

Durante la jornada, realizada con el apoyo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas de Coahuila, los participantes recibieron información sobre el Reglamento de Tránsito, medidas preventivas para una conducción segura y la revisión de las condiciones mecánicas de motocicletas y cascos. Además, se instaló un circuito cerrado para realizar prácticas de manejo.

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«Rueda por tu vida» comenzó en agosto de 2025 y, hasta ahora, se impartía en el Biblioparque Norte. Con esta nueva modalidad itinerante, el Ayuntamiento busca acercar la capacitación a los planteles educativos sin dejar de ofrecer el curso al público en general.

Banda Alemán adelantó que, una vez concluida la primera visita a la Universidad Carolina, el programa regresará a su sede habitual, aunque continuará invitando a estudiantes de otras instituciones para participar en las sesiones.

El Gobierno Municipal reiteró que el curso permanece abierto para todas las personas motociclistas interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre seguridad vial y conducción responsable, para lo cual puso a disposición el teléfono 844 290 2179 para solicitar información e inscribirse.

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