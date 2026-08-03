Protección Civil y Servicios Urbanos atienden afectaciones por granizada en Iztapalapa

La Alcaldía Iztapalapa desplegó el domingo pasado un operativo de atención, encabezado por las direcciones de Protección Civil y Servicios Urbanos para atender las afectaciones provocadas por la intensa lluvia y granizada registradas en la demarcación, con acciones enfocadas en disminuir los encharcamientos y garantizar la seguridad de la población.

Foto: Alcaldía Iztapalapa.

Uno de los puntos atendidos fue la colonia Real del Moral, donde personal de Protección Civil respondió a un reporte por acumulación de granizo. Tras realizar una inspección y las maniobras correspondientes, las autoridades confirmaron que el nivel del agua descendió y que la zona quedó sin condiciones de riesgo para las y los habitantes.

De manera paralela, brigadas de Servicios Urbanos trabajaron sobre Canal de Tezontle, una de las vialidades con mayores afectaciones por la lluvia y la acumulación de granizo. De acuerdo con las autoridades, el nivel del agua disminuyó de forma constante gracias a las labores de desazolve y limpieza realizadas por las cuadrillas.

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Los trabajos también se extendieron a la Unidad Habitacional FOVISSSTE Paseos de Churubusco, donde las cuadrillas de Servicios Urbanos continuaron con acciones para mitigar los efectos de las lluvias y mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz informó, a través de sus redes sociales, que las brigadas permanecieron desplegadas en distintos puntos de la demarcación para atender los reportes ciudadanos derivados de las precipitaciones, con el objetivo de reducir riesgos y restablecer la movilidad lo antes posible.

El gobierno de Iztapalapa señaló que el operativo de atención continuará mientras persistan las lluvias previstas para la temporada, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.

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