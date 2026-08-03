Estado de México consolida agenda metropolitana con CDMX, Hidalgo y Morelos para mejorar la calidad de vida de 22.7 millones de habitantes

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 22.7 millones de habitantes en materia hídrica, de movilidad, medio ambiente, seguridad, y desarrollo económico, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.



El encuentro contó con la participación coordinada de los gobiernos de la Ciudad de México, Hidalgo y la incorporación formal del estado de Morelos a esta instancia metropolitana, un paso histórico que consolida un bloque regional para la atención de retos compartidos.

«Si continuamos sumando voluntades, esfuerzos, trabajo y recursos económicos entre quienes formamos parte de esta gran metrópolis, podremos llevar más bienestar y prosperidad a nuestros pueblos. Les reitero mi compromiso de seguir trabajando en equipo para hacer del poder de servir una herramienta de transformación en la cotidianidad de las familias», afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.

Lee: Denuncias ciudadanas evitan pagos por más de 7 millones de pesos por extorsión en Edomex

Durante la sesión, la Presidencia Conjunta del Consejo, órgano creado en 1998, aprobó por unanimidad los Acuerdos para la reconfiguración de la Zona Metropolitana del Valle de México. Con la suma de Huitzilac del estado de Morelos, la zona se integra por 84 municipios y 16 alcaldías, de los cuales 59 corresponden al Estado de México. Se instruyó al Secretariado Técnico Conjunto realizar las gestiones normativas para su formalización.

Asimismo, se establecieron los nuevos lineamientos operativos e instalación del Consejo; mientras que se aprobó someter a consulta pública el documento de actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) destacó que entre 2024 y 2026 se realizaron 66 mesas de trabajo con el Gobierno mexiquense para concluir dicho programa.

En el marco de esta reunión, la Mandataria estatal resaltó la firma del acuerdo de colaboración entre la Ciudad de México, Morelos, Michoacán y el Estado de México para desarrollar investigación científica enfocada en la preservación del Bosque de Agua, ecosistema vital que abastece de recurso hídrico a más de 24 millones de personas en la zona central del país.

También: Entregan Sedatu, Insus y Fovissste mil documentos para garantizar certeza jurídica a familias de Chalco



Además, señaló un paquete integral que incluye la apertura de tres sedes de la Universidad «Rosario Castellanos» en Chalco, Naucalpan y Chimalhuacán; la reconstrucción de 4.72 km del Periférico Oriente y mejoras a la Línea Metropolitana de Agua Potable. En movilidad, resaltó el Trolebús Ixtapaluca, la ampliación del Mexibús, el Tren Insurgente y la integración de las rutas México-Pachuca “Felipe Ángeles” y México-Querétaro del Programa Nacional Ferroviario.



Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, enfatizó que esta recuperación del Consejo Metropolitano es histórico y está basado en la coordinación con lo que se reafirma el compromiso de contar con un espacio estratégico de diálogo y concertación.



En el evento estuvieron presentes la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; el Gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares; el Director General del AIFA, General Brigadier Isidoro Pastor Román, así como secretarios de Estado y autoridades metropolitanas.

Explora más contenido en Alcaldes de México

Te puede interesar:

Huixquilucan cuenta con la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México, según encuestas

Adolfo Cerqueda representará al Edomex en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal

Estado de México busca coordinación con presidentes municipales para garantizar seguridad en la entidad