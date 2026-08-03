Inician reconstrucción de la Vía Gustavo Baz con inversión de 121 mdp

La reconstrucción integral de la Vía Gustavo Baz inició con una inversión de 121 millones de pesos, en una ceremonia que contó con la presencia de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el Alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quienes subrayaron la importancia de modernizar esta vialidad estratégica para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado.

Foto: Ayuntamiento de Tlalnepantla.

La intervención contempla la rehabilitación de 9 kilómetros del camino número 761, desde el segundo túnel de la explanada de Naucalpan hasta el límite con Tlalnepantla, en la zona del Puente de Vigas.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos se desarrollarán durante ocho semanas en horarios nocturnos para disminuir las afectaciones al tránsito vehicular. Las obras incluyen la sustitución total de la carpeta de rodamiento, el mejoramiento de alcantarillas, la renovación del alumbrado público y la corrección de guarniciones y banquetas.

Al ser la vía Gustavo Baz, una de las principales arterias de la zona metropolitana, con un aforo diario de 58 mil 400 vehículos, las autoridades destacaron que esta rehabilitación busca fortalecer la movilidad de miles de personas que diariamente se trasladan hacia sus centros de trabajo, escuelas y actividades comerciales.

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Además del impacto en la infraestructura vial, el proyecto contempla la generación de 1,139 empleos directos y 846 indirectos, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de México para modernizar los principales corredores carreteros de la entidad.

Durante el arranque de la obra, la Gobernadora Delfina Gómez señaló que la inversión es resultado de los recursos públicos aportados por la ciudadanía a través del pago de impuestos, mientras que el alcalde Raciel Pérez Cruz afirmó que la rehabilitación contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población al ofrecer traslados más seguros, ágiles y una mejor imagen urbana.

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