Alcaldesa de Iztapalapa se compromete a acompañar a víctimas de la explosión de pipa

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, se comprometió a dar seguimiento puntual a la atención y recuperación de las personas lesionadas tras la explosión de la pipa de gas ocurrida en el puente de la Concordia.

Foto: Aleida Alavez en X.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Iztapalapa expresó su pésame a las familias y amigos de las seis personas que fallecieron tras el accidente ocurrido en los límites de la alcaldía y del Estado de México.

“Hoy vivimos una tragedia en el puente de la Concordia, tras la explosión de una pipa de gas que dejó decenas de heridos , vehículos afectados, la pérdida de tres vidas, expresó mi más sincero pésame a las familias y amigos de quienes fallecieron, comparto su dolor y mi corazón está con ustedes”, declaró.

La funcionaria añadió que se dará seguimiento en la atención de los familiares de los fallecidos, así como de las víctimas, que hasta el momento suman 90 heridos.

En este sentido, reconoció la labor de las autoridades de la Ciudad de México, de los elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército, quienes apoyaron en las labores de rescate,

“Quiero decirles que no están solos, estaremos cerca de ustedes dando seguimiento puntual a su atención y recuperación. Reconozco la rápida acción de las autoridades de la CDMX , del gobierno federal de nuestra alcaldía , de Protección Civil, el Ejército,bomberos, la Marina y todos los que acudieron a la atención y agradezco a las personas a ayudar porque con su apoyo se salvaron vidas”, declaró.

Asimismo, reiteró que su administración continuará acompañando a las víctimas y se trabajará sin descanso en labores de rescate y mantenimiento.

“Confíen en que aquí estaremos acompañando y trabajando sin descanso para que Iztapalapa y la ciudad salgan adelante”, aseguró.

