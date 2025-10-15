Anuncian acciones para nueva red de agua potable en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la instalación de 8 kilómetros de tubería para una nueva red de agua potable que beneficiará a más de 25 mil habitantes.

Foto: Gobierno de Puebla.

El mandatario estatal indicó que se realizarán una serie de acciones encaminadas al rescate del río Atoyac, para la recuperación de esta importante cuenca hidrográfica.

El proyecto que se desarrollará en el municipio de Tlahuapan contempla la instalación de ocho kilómetros de tubería corrugada de ocho pulgadas de diámetro. Esta obra beneficiará a los ejidos Los Ciervos e Ignacio López Rayón, donde se encuentra el manantial Almolonia, así como a la junta auxiliar de Santiago Coltzingo.

“Cada fin de semana, más de 300 personas, incluso infantes, organizan faenas para avanzar en los trabajos y proteger el entorno natural. Este esfuerzo conjunto fortalece el tejido social y demuestra que cuando hay voluntad, el cambio es posible”, dijo el mandatario.

La obra se alinea con los principios del Plan Nacional Hídrico, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una visión que coloca el derecho al agua como una prioridad para el bienestar de todos.

Apoyan a policías auxiliares afectados por fuertes lluvias

Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el director general de la Policía Auxiliar, César Octavio Castellanos Galdámez, sostuvo diálogo con los guardias policiales afectados, atendió sus inquietudes y reiteró su compromiso de fortalecer las condiciones laborales y operativas del personal, promover la solidaridad institucional y reforzar los mecanismos de respuesta ante eventualidades, con el propósito de consolidar una corporación cercana y preparada.

En este sentido, reconoció el apoyo brindado a la comunidad para liberar caminos obstruidos por deslaves y restablecer la conectividad en las zonas afectadas, al tiempo de reconocer la labor solidaria, esfuerzo y sentido de servicio de las y los elementos durante la emergencia.

