¿Cómo atender las ‘conversaciones difíciles’ en una organización?

Establecer una buena comunicación es algo esencial en cualquier organización o instancia, sin embargo, ¿qué pasa con aquellas “conversaciones difíciles”? Temas duros, situaciones delicadas que se tienen que abordar, pero ¿cómo hacerlo?

“En las organizaciones, tenemos una oportunidad enorme de mejorar la parte de comunicación(,,,) el tema de conversaciones difíciles es muy importante, porque no es sencillo tener esas conversaciones duras y eso pasa porque no sabemos cómo hacerlo”, dijo Daniel Bittner, fundador y CEO de Bonum.

Datos de Bonum resaltan que cada colaborador pasa 2.8 horas por semana, en promedio, lidiando con conflictos, mientras que 70 por ciento de los empleados evita las conversaciones difíciles, y 53 por ciento maneja situaciones tóxicas, evitándolas.

A pesar de esto, dos de cada tres personas, quiere tener esas conversaciones difíciles en el trabajo, pero una de cada tres no sabe cómo hacerlo.

¿Qué es una conversación difícil?

“Se refiere a una conversación que no quieres tener, y en general no quieres tenerla porque es difícil, porque no quieres hacer sentir mal a otra persona”, expuso.

En este sentido, agregó, puede tratarse de conversaciones para solicitar un aumento salarial o el cambio de un puesto, una promoción dentro de la organización, o algún tipo de sanción o despido. También, se consideran conversaciones con clientes.

Las recomendaciones para atender a este tipo de comunicaciones, señaló Bittner, son: identificar los sentimientos, por ejemplo, frustración, enojo, si uno se siente ignorado, y ver de dónde viene ese sentimiento.

También, es escuchar a la otra persona de la forma más objetiva posible. “Lo que nosotros consideramos en la parte de coaching es tratar de separar lo más posible la parte emocional”, dijo.

Una más, es practicar las conversaciones previamente.

El especialista mencionó que, el ambiente laboral ha cambiado, y con ello la forma de comunicarse entre los colaboradores. “En la comunicación ahora están involucradas tres hasta cuatro generaciones en una organización, y no es fácil”, expuso.

“Esa parte intergeneracional ha creado una gran cantidad de retos, porque al final, cada generación tiene diferentes intereses. Tenemos intereses distintos, visiones diferentes, motivaciones distintas”, indicó.

Otro aspecto a considerar actualmente es el trabajo a distancia, donde la comunicación es más directa y difícil.

“Para que esto no afecte, la mejor manera es dándole herramientas a los colaboradores para que puedan tener esa comunicación, que vean que no todos se comunican de la misma forma y que eso no es malo… de manera personal y de forma remota”, sostuvo. “Es ver cómo estructura como me separo de la emoción para enfocarlos en buenos resultados”.

CLARA, la herramienta para practicar las conversaciones

Frente a estos retos en la comunicación institucional, Bonum creó CLARA, una innovadora herramienta diseñada para transformar la manera en que las personas preparan y practican conversaciones difíciles en el entorno laboral.

Es una coachbot desarrollada con tecnología de punta, pensada para ofrecer acompañamiento personalizado y accesible, permitiendo a más personas fortalecer sus habilidades de comunicación y enfrentar con confianza los retos profesionales del día a día, destacó Daniel Bittner

CLARA es una herramienta digital única en su tipo, que actúa como un coach virtual. Su principal objetivo es ayudar a quienes deben sostener conversaciones complejas, ya sea dar retroalimentación, negociar condiciones laborales, o expresar inquietudes profesionales, para practicar y perfeccionar sus mensajes de forma segura y confidencial.

Debido a su diseño interactivo, la coachbot guía al usuario en la preparación de escenarios reales, brindando consejos y ejercicios prácticos para mejorar la asertividad y la empatía en cada diálogo.

