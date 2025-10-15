Continúan sin comunicación 191 comunidades por fuertes lluvias: SICT

por | Oct 15, 2025 | Ciudadanía |

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que 191 comunidades de cinco entidades están incomunicadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Foto: Claudia Sheinbaum en X.

Durante la conferencia matutina de la Presidencia, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, declaró que hay 111 municipios afectados, de los cuales, 69 son zonas marcadas de alta prioridad.

“Tenemos 681 maquinarias operando, 5 mil 417 trabajadores, sumando los equipos de Defensa y de Marina, en total 141 frentes de trabajo”, dijo.

Lee: Gobierno de México despliega brigadas de salud para afectados por lluvias

Añadió que hay 376 interrupciones carreteras, se han atendido 161 y fueron liberados 25 pasos. En Hidalgo hay 47 caminos con interrupción. Puebla tiene 29 comunidades sin acceso en 23 municipios.

Querétaro tiene tres comunidades sin comunicación, con ocho municipios afectados. En San Luis Potosí, 12 municipios siguen afectados. En Veracruz, ya son 46 localidades afectadas en 40 municipios.

Al respecto, Esteva Medina reconoció a laa Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción por el apoyo otorgado con maquinaria pesada para liberar caminos en carreteras.

Te puede interesar:

Gobierno federal arranca censo Casa por Casa en cinco entidades dañadas por lluvias

Se desborda el río Cazones, en Veracruz, Gobierno del estado atiende municipios afectados

Habilitan centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo