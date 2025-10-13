La Secretaría de Bienestar inició el censo Casa por Casa en cinco entidades, luego de las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Durante la conferencia mañanera, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que a partir de este lunes comenzarán los censos en municipios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, en Veracruz 40 municipios resultaron afectados, de los cuales 22 presentan los mayores daños, además de que se registran 29 personas fallecidas y 18 no localizadas.

En Puebla son 23 municipios afectados, 17 con mayores daños, así como 13 personas fallecidas y cuatro no localizadas. Y en Hidalgo, son 28 municipios afectados, 23 con mayores daños, 21 personas fallecidas y 43 no localizadas.

Así mismo, en San Luis Potosí, 12 municipios estuvieron afectados, dos con mayores daños, sin fallecidos ni personas no localizadas. Mientras en Querétaro, hay ocho municipios afectados, dos con mayores daños y una persona fallecida.

La secretaria Ariadna Montiel dijo que, las inspecciones casa por casa, se llevarán a cabo con 600 brigadas conformadas por tres mil servidores de la nación que contribuirán a que el censo se realice en tiempo y forma.

“Llegaremos a todas las comunidades, incluso aquellas que aún están incomunicadas. Si es necesario entrar a pie antes que los vehículos, lo haremos”, aseguró.

La información se recopilará a través de un formato donde los afectados darán a conocer datos como su nombre, integrantes de la familia, pérdidas y daños, servicios de vivienda, datos del inmueble así como afectación a sectores agrícola, ganaría y pesca.

Luego de la entrega de datos, se otorgará un cintillo como comprobante, mismo que se deberá de mostrar al encargado correspondiente.

Al final de la semana se comenzarán a entregar los apoyos destinados por el gobierno federal, hasta que todos los registros hayan sido cubiertos.

“El censo se aplicará en todas las viviendas afectadas. Las y los servidores de la nación llenarán un formato con los datos personales, las pérdidas materiales, y los daños en vivienda, mobiliario, agricultura y ganadería”, explicó la funcionaria.

