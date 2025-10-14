Gobierno de México despliega brigadas de salud para afectados por lluvias

El secretario de Salud, David Kershenobich informó que brigadas de salud federales se despliegan en los estados afectados con el objetivo de llevar la medicina a las puertas de quienes no pueden llegar a los hospitales. Para reforzar la atención médica en las zonas, se establecieron 471 nuevas brigadas federales de vacunación, la meta es integrar más de 1,000 brigadas en total para cubrir la mayor parte del campo afectado.

Foto: Gobierno de México.

El funcionario informó que 280 brigadas (nuevas unidades de vacunación federal) las llevará a cabo la Secretaría de Salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), 100 brigadas (estrategia de refuerzo ante la emergencia).

El IMSS Bienestar, 41 brigadas (unidades desplegadas para llevar la vacunación a las comunidades). El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 50 brigadas (contribuyen al total de 471 brigadas iniciales).

“Cada una de estas unidades de respuesta inmediata está diseñada para ser compacta y eficaz, componiéndose de un médico, una enfermera y un promotor de salud”, dijo.

En esta jornada se aplicarán las vacunas BCG contra la tuberculosis, Hepatitis A y Hepatitis B. Además, contra influenza y COVID-19.

Hasta el momento, se registran 7,778 consultas relacionadas directamente con la emergencia meteorológica: IMSS Bienestar (6,252 consultas), IMSS Ordinario (1,384 consultas) y Petróleos Mexicanos, con 142 consultas.

