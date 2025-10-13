Invertir en resiliencia contra el riesgo de desastres: UNDRR

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos (UNDRR) hizo un llamado para invertir en resiliencia y evitar afectaciones futuras.

Foto: Archivo.

La UNDRR indicó que las pérdidas anuales por desastres asciende a 2.3 billones de dólares, lo que afecta drásticamente el cumplimiento de la ODS-2030.

A nivel mundial, América Latina y El Caribe es la segunda región más propensa a desastres naturales y sus pérdidas anuales estimadas en infraestructura llegan a 58 mil mdd sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

“Recordemos que la inversión en RRD permanece muy baja. Este año,se llama a un cambio decisivo: invertir en resiliencia ahora para evitar pagar los desastres más tarde”, escribió la UNDRR en su cuenta de X.

La inversión RRD es destinada para la construcción de infraestructura resilientes, mejora de sistemas de alerta temprana y planificación de uso de suelo. Además, apoya en la reconstrucción de manera que reduzca la vulnerabilidad futura.

El objetivo de esta conmemoración de la ONU es fomentar una cultura global de prevención debido a que el 90 por ciento de gasto global en desastres sigue destinado a la respuesta no a la anticipación.

“Si invirtiéramos más en prevenir desastres, gran parte de ese dinero perdido podría gastarse en hacer del mundo un lugar mejor”, declaró la UNDRR.

