Hay 72 muertos por intensas lluvias en cuatro entidades: Gobierno federal

El Gobierno federal informó que hasta el momento hay 72 personas fallecidas por las intensas lluvias ocurridas en Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.

Del total de personas fallecidas, 21 se registraron en Hidalgo; 18 en Puebla, 32 en Veracruz y una en Querétaro. San Luis Potosí es la entidad donde no ha habido pérdidas humanas por las fuertes lluvias.

El número de personas extraviadas llegó a 48, de las cuales 29 son en Hidalgo, 14 en Veracruz y cinco en Puebla.

En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que las comunidades incomunicadas a causa de las lluvias descendió a 128, de las 288 que se tenían registradas hace unos días.

El informe detalló que de los 309 caminos afectados en Hidalgo, 131 ya están abiertos y 88 continúan cerrados. En Querétaro y en San Luis Potosí todas las comunidades ya están comunicadas y el deslave en San Joaquín ya se está trabajando.

En cuanto a servicio eléctrico, hay un avance de 94.5 por ciento en el restablecimiento de energía y hay 12 mil 370 usuarios en proceso de restablecimiento.

“El restablecimiento de la energía eléctrica en Veracruz está a 98 por ciento, en Hidalgo a 90 por ciento y en Puebla a 90 por ciento”, de acuerdo al informe.

