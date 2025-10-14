CDMX instala 32 centros de acopio para damnificados en Veracruz

por | Oct 14, 2025 | Ciudadanía |

La Ciudad de México instaló 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías para reunir víveres y artículos de primera necesidad que serán enviados a las comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en Veracruz.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

En los centros se recibirán productos como agua embotellada, atún, arroz, sopa, leche en polvo, aceite, café soluble, toallas sanitarias, pañales, jabón, papel higiénico, pasta y cepillo dental, medicamentos básicos (paracetamol, ibuprofeno, antidiarreico), vendas, algodón, gasas, alcohol, croquetas, cobertores e impermeables.

En la alcaldía Álvaro Obregón, los centros operan en el Parque San Antonio (avenida Central 300, colonia Carola) y en el Parque de la Bombilla (avenida de la Paz, colonia Chimalistac).

En Azcapotzalco, se ubican en la Glorieta de Camarones; en Benito Juárez, en Walmart Universidad (avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac) y en el Parque de los Venados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, en Coyoacán, la ayuda puede entregarse en la Casa de Gobierno y en la Alameda Sur, así como en los Viveros de Coyoacán.

Para Cuauhtémoc , los centros están ubicados en el Monumento a Lázaro Cárdenas, la Glorieta de Insurgentes, el Monumento a la Revolución y en el Zócalo capitalino.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, opera en la explanada del Auditorio Nacional. En Cuajimalpa, el punto de acopio se encuentra en el Parque La Mexicana, en la zona Santa Fe.

Para la Gustavo A. Madero,habrá módulos en Ciudad Deportiva Carmen Serdán, Parque del Mestizaje y Deportivo Hermanos Galeana.

Iztapalapa dispone de seis centros: Coordinación General de la Central de Abasto, Plaza Oriente, Utopía Aculco, Utopía Iztapalapa Cali, Plaza Las Antenas y el estacionamiento de la Comercial Mexicana Ermita, esquina avenida de las Torres, colonia Miguel de la Madrid.

Asimismo, en Iztacalco, se reciben víveres en el Deportivo Magdalena Mixhuca y en el Módulo de Participación Ciudadana Granjas, colonia Granjas México.

Magdalena Contreras tendrá el centro de acopio se localiza en el Jardín Aculco (avenida San Jerónimo, esquina Cerrada Juárez).

