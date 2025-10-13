La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, en apoyo y atención a las personas afectadas por las intensas lluvias que se registraron desde el pasado 9 de octubre.

Foto: Claudia Sheinbaum en X.

Informó que las Fuerzas Armadas han implementado los Planes DN-III-E y Marina en la zona, así como en los estados de San Luis Potosí y Querétaro, entidades que visitará este lunes 13 de octubre.

“Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, puntualizó a través de redes sociales.

Destacó que desde el pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro, en donde se presentaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales: 103 ya fueron atendidas y se trabaja en las cinco restantes, además de que se garantiza que haya alimentación, agua potable y que los refugios operen al 100 por ciento.

“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”, puntualizó.

Te puede interesar:

Habilitan centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo

Gobierno de Puebla despliega ayuda para afectados por lluvias en Sierra Norte

Se desborda el río Cazones, en Veracruz, Gobierno del estado atiende municipios afectados

Te puede interesar: