La crisis silenciosa del transporte en México: el déficit de operadores que amenaza al nearshoring

La industria de logística y de transporte en México enfrenta una paradoja, y es que mientras el país se posiciona como uno de los grandes ganadores del nearshoring —atraído por costos competitivos y ubicación estratégica—, el sector tiene un gran obstáculo que amenaza con frenar su capacidad de respuesta: la falta de operadores de transporte de carga.

De acuerdo con cifras del sector, hoy existe un déficit de entre 80 mil y 90 mil operadores en el país. El 80% de ellos corresponden a lo que se conoce como “hombres camión”, quienes sostienen buena parte del movimiento de mercancías en el territorio. La falta de inversión, la inseguridad y la poca atracción de nuevos talentos han hecho que cada vez sea más difícil cubrir esta demanda.

“El operador ya no solo enfrenta el robo de mercancías: ahora es víctima de secuestros, extorsiones e incluso asesinatos. Esto ha provocado que muchos busquen empleo en Estados Unidos, donde también hay escasez, pero con mejores condiciones”, explica Héctor Romero, especialista del sector e integrante del comité educativo de Top Flotillas y LOGEX.

Un problema con raíces profundas

El déficit de operadores no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha agudizado. Algunas de sus principales causas, son:

Falta de inversión en talento y tecnología : El Pulsómetro Logístico, en el que participan 10 asociaciones del sector como AMACARGA, ANTP y Conaloc, apunta además a la necesidad urgente de que el talento desarrolle habilidades digitales, analíticas y de gestión que hoy son limitadas en el sector.

: El Pulsómetro Logístico, en el que participan 10 asociaciones del sector como AMACARGA, ANTP y Conaloc, apunta además a la necesidad urgente de que el talento desarrolle habilidades digitales, analíticas y de gestión que hoy son limitadas en el sector. Falta de capaticación: los pequeños y medianos transportistas suelen operar sin programas formales de reclutamiento, capacitación o certificación. El Pulsómetro Logístico también revela que menos del 10% del presupuesto empresarial se destina a capacitar personal.

Crimen organizado : la violencia contra los operadores ha escalado. Además del robo de mercancías, hoy se enfrentan a secuestros, extorsiones y agresiones físicas, lo que acelera la migración de choferes hacia Estados Unidos.

: la violencia contra los operadores ha escalado. Además del robo de mercancías, hoy se enfrentan a secuestros, extorsiones y agresiones físicas, lo que acelera la migración de choferes hacia Estados Unidos. Burocracia en licencias : desde la pandemia, el trámite para obtener una licencia federal de autotransporte puede tardar hasta 16 meses, lo que retrasa la incorporación de nuevos conductores.

: desde la pandemia, el trámite para obtener una licencia federal de autotransporte puede tardar hasta 16 meses, lo que retrasa la incorporación de nuevos conductores. Normativas sin cumplimiento: la Norma 087, que regula los tiempos de conducción y descanso, se ha dejado de aplicar con rigor, lo que incrementa la precariedad y desincentiva la permanencia en el oficio.

La visión gremial: del pacto logístico a la colaboración

Para Sandra Aragonez, Senior Director de Alvarez & Marsal Mexico y miembro del consejo educativo de Top Flotillas y LOGEX, el reto va más allá de atraer operadores: “Necesitamos un pacto logístico que alinee a empresas, gobierno, universidades y asociaciones. No basta con hablar de colaboración entre cliente y proveedor; se trata de construir capacidades colectivas que nos permitan enfrentar un entorno de incertidumbre e inseguridad”, señala.

Primeras respuestas: inclusión y profesionalización

Aunque el panorama es complejo, diversas iniciativas empiezan a abrir camino:

Alianzas con universidades : instituciones como el Tec de Monterrey y la Anáhuac han establecido convenios con asociaciones para actualizar programas y acercar jóvenes al sector.

: instituciones como el Tec de Monterrey y la Anáhuac han establecido convenios con asociaciones para actualizar programas y acercar jóvenes al sector. Impulso al talento femenino : empresas como Scania lideran proyectos para incorporar mujeres como operadoras, en un gremio históricamente masculino.

: empresas como Scania lideran proyectos para incorporar mujeres como operadoras, en un gremio históricamente masculino. Capacitación en nuevas habilidades: expertos coinciden en que el futuro no depende solo de conducir, sino de formar operadores con competencias digitales y en procesos no automatizables, lo que los vuelve más valiosos en un entorno tecnológico.

México tiene ante sí una ventana de oportunidad única con el nearshoring. Sin embargo, el déficit de operadores puede convertirse en uno de los “cuellos de botella” que frene la competitividad del país. El consenso entre especialistas es claro: se requiere una acción coordinada entre empresas, gobierno y academia para atraer, formar y retener al talento que moverá la economía en los próximos años.

