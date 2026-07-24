Los Cabos impulsa proyectos para mejorar movilidad y ordenar el crecimiento urbano

El Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Los Cabos presentó una serie de proyectos estratégicos enfocados en el ordenamiento territorial, la movilidad y la creación de espacios públicos, con el objetivo de enfrentar el crecimiento acelerado del municipio y fortalecer el desarrollo urbano sostenible.

Foto: Implan Los Cabos.

Durante la sesión semanal del Grupo Madrugadores de Los Cabos, la directora general del Implan, Beatriz González Gibert, explicó que la prioridad del organismo es convertir los instrumentos de planeación en acciones concretas que atiendan las necesidades de la población y reduzcan el rezago histórico en la ejecución de proyectos urbanos.

Entre los avances más relevantes destacó el nuevo proceso de consulta pública del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de El Tezal, así como la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, trabajos que se desarrollan mediante el Comité Técnico del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Los Cabos.

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La funcionaria también informó que el Instituto trabaja en un nuevo Reglamento de Gestión de Suelo, cuyo propósito es brindar mayor certeza jurídica, simplificar los procesos administrativos y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Además, este instrumento, establecerá criterios para el aprovechamiento del suelo, la evaluación de riesgos y mecanismos que permitan financiar infraestructura urbana.

Movilidad, prioridad ante el crecimiento de Los Cabos

En materia de movilidad, Beatriz González presentó los proyectos ejecutivos que actualmente desarrolla el IMPLAN, entre ellos la Avenida Estrella, la Avenida Choyera, diversas interconexiones viales, el Eje Interurbano, el Nodo Vial Fonatur y el Puente de El Zacatal.

De acuerdo con la titular del Instituto, estas obras buscan ofrecer nuevas alternativas de circulación, reducir la congestión vehicular y responder al acelerado crecimiento urbano del municipio.

Explicó que estudios técnicos advierten que, de no construirse nueva infraestructura vial, las principales avenidas de Los Cabos podrían alcanzar un Nivel de Servicio F, considerado como un estado de saturación crítica, durante la próxima década.

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