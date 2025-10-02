Del 3 al 26 de octubre se llevará a cabo la edición 48 de la Feria Nacional del Mole, en San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta, con el propósito de acercar a los jóvenes a la gastronomía mexicana.

Foto: Ilse González Ruiz / Alcaldes de México.

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, detalló que para esta edición habrá 400 productores de mole, distribuidos en un área de casi 80 hectáreas, con Veracruz y Oaxaca como invitados especiales.

“Somos una alcaldía rural que produce y da de comer a la ciudad con platillos como el mole, uno de los alimentos más tradicionales catalogado como patrimonio cultural”, destacó.

Detalló que en esta edición habrá más de 30 restaurantes especiales, venta de mole, pabellones turísticos, exposición de productores y un amplio número de artistas invitados.

“En la Ciudad de México se han perdido las ferias tradicionales y la del mole es la más grande, con un gran número de platillos elaborados con mole”, expresó el alcalde.

En su intervención, Miriam Alvarado Álvarez, presidenta de la Feria del Mole, indicó que esta edición tendrá la participación de más de 60 familias, quienes, en conjunto, prepararán la enmolada más grande del mundo, la cual se prevé que mida más de 90 metros.

“Nuestro objetivo es que los jóvenes se acerquen a la gastronomía y aprendan a hacer el mole que es todo un ritual que va pasando en cada generación”, indicó.

Vanessa López, directora general de Competitividad Turística, resaltó que Mexico es reconocido como uno de los países con mejor oferta gastronómica, lo que genera mayor inversión y turismo.

“Los productos de la milpa y el mole hacen grande nuestra gastronomía, los turistas vienen con la intención de probar y conocer los productos de México, lo que genera mayor oferta cultural”, dijo.

