NL anuncia construcción de Centro para personas autistas

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, dio arranque a los trabajos de construcción del Centro de Intervención al Trastorno del Espectro Autista (CITEA).

Foto: Gobierno de Nuevo León.

El mandatario estatal señaló que el proyecto tendrá una inversión de 250 millones de pesos, y será pionero en el país junto con otras obras como el nuevo Hospital Infantil y Museo Infantil.

“Yo espero que aquí puedan venir de todo el estado para tratar los temas de neurodiversidad y con esto vamos a cumplir nuestra nueva Constitución que obliga al gobierno el tener el derecho a la igualdad, el tener el derecho a la salud física y mental”, expresó.

En el nuevo centro en San Pedro, también se concentrarán las Secretarías General de Gobierno, Participación Ciudadana, de las Mujeres, Salud, Educación, Trabajo, Igualdad para garantizar que sus usuarios no tengan ninguna dificultad.

En su intervención, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, dijo que es solo el primer paso, pues se buscará impulsar que cada municipio cuente con su propio CITEA.

“Necesitamos que todas las escuelas públicas estén capacitadas para atender a nuestros niños, niñas neurodivergentes, que no tengan que tener su propia escuela pública, sino que se puedan integrar en todas las áreas de nuestra vida”, apuntó.

En este sentido. Indicó que será el único en ofrecer más de 18 terapias en el mismo Centro, contará con un área multisensorial para el desarrollo de musicoterapia, actividades para mejorar las habilidades físicas, emocionales y cognitivas a través del arte, áreas de terapia ocupacional, sala de cine sensorialmente amigable, entre otras características.

Además, se construirán y remodelarán edificios donde se brinda atención integral de primer contacto. Se transformará el edificio destinado a escuela y actividades diarias, y el comedor para empleados.

