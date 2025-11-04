Nuevo León renueva flota de transporte con 60 unidades nuevas

El Gobierno de Nuevo León entregó una flota de 60 nuevos autobuses para reforzar la Cuenca 4 del sistema metropolitano, que comprende fuera y dentro de Monterrey y su zona poniente.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, destacó que la estrategia integral de movilidad de su administración contempla duplicar el sistema de Metro, triplicar las rutas de Transmetro y renovar la flota de camiones urbanos.

García Sepulveda comparó que mientras la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes, ha renovado dos mil camiones, Nuevo León, con seis millones de personas, duplicará esa cifra, con un total de 4 mil nuevas unidades antes de que concluya el próximo año.

“No hay ningún estado de la República que haya renovado tantos camiones como Nuevo León. Muy pronto seremos ejemplo nacional de que nuestro estado tiene el mejor sistema de transporte de todo México”, agregó.

Lee: Nuevo León renueva su transporte público con 16 nuevas unidades

Abraham Vargas Molina, encargado del despacho del IMA, explicó que las nuevas unidades están destinadas principalmente a la Cuenca 4, que integra a los municipios de Monterrey, García, Santa Catarina y San Pedro, donde se concentra la mayor demanda de transporte.

“Seguimos avanzando en la reestructura conforme a las instrucciones del Gobernador. Estamos coordinados con los transportistas para garantizar que estas unidades duren en óptimas condiciones durante su vida útil y brinden un servicio de calidad a los usuarios”, subrayó Vargas Molina.

La entrega se llevó a cabo en el estacionamiento del Estadio Nuevo León, ubicado a un costado de Ciudad Universitaria, entre los límites de San Nicolás y Monterrey.

Te puede interesar:

Equinix invierte en centro digital en Nuevo León

Congreso de Nuevo León solicita implementar Cablebús

Alistan ruta verde de transporte pesado entre Texas y Nuevo León