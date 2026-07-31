Presenta Tlaxcala sistema estatal para transformar residuos en desarrollo económico

El Gobierno de Tlaxcala presentó el Sistema Estatal de Economía Circular, una estrategia que busca transformar la gestión de residuos para convertirlos en una fuente de inversión, desarrollo industrial, empleo y bienestar social, dejando atrás el modelo tradicional de producir, consumir y desechar.

Foto: Gobierno de Tlaxcala.

Durante los Diálogos Circulares, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, explicó que la iniciativa articula política pública, infraestructura, incentivos e innovación para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita reincorporar los residuos a nuevos procesos productivos.

«No estamos hablando únicamente de reciclar. Estamos construyendo una nueva forma de desarrollo para Tlaxcala, donde los residuos dejan de ser un problema para convertirse en oportunidades que generan valor, protegen el medio ambiente y mejoran la calidad de vida de las personas», afirmó el funcionario.

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Aquino Alvarado señaló que el sistema está conformado por siete instrumentos estratégicos que buscan fortalecer la competitividad del estado, reducir el impacto ambiental y generar empleos vinculados con la economía verde.

Además, el secretario informó que el proyecto contempla la creación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), considerado el eje estratégico para impulsar este nuevo modelo económico. Explicó que el predio destinado para este desarrollo fue evaluado por dependencias federales bajo criterios técnicos, ambientales y sociales, además de contar con los beneficios fiscales establecidos en el decreto presidencial correspondiente.

Asimismo, anunció que el estado desarrollará una red de estaciones de transferencia y centros de valorización para facilitar el tratamiento especializado de residuos, reducir costos de traslado y ampliar la cobertura de los servicios para los municipios.

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