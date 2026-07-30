Acapulco recibirá el Centro Comunitario “México Imparable”

El Municipio de Acapulco anunció que será una de las demarcaciones donde se pondrá en marcha el Centro Comunitario “México Imparable”, la llegada del proyecto al puerto fue presentada en la colonia Parque Ecológico de Viveristas, donde autoridades dieron a conocer los alcances de esta iniciativa, que será desarrollada y ejecutada por el Gobierno federal con el respaldo del Ayuntamiento de Acapulco.



Foto: Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.

Como parte de la colaboración institucional, la administración de la Presidenta municipal Leticia Lozano Zavala aportó el predio donde se construirá el nuevo centro comunitario, permitiendo que el programa federal pueda instalarse en el municipio.

Durante la presentación, el director general de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Javier Torres Cisneros, explicó que el Centro Comunitario «México Imparable» contará con áreas deportivas, recreativas, artísticas, culturales y educativas dirigidas principalmente a la población infantil y juvenil.

El funcionario detalló que el proyecto forma parte de una estrategia nacional para recuperar espacios públicos y generar entornos que contribuyan al bienestar social, la prevención de violencia y el desarrollo comunitario mediante actividades enfocadas en el deporte, la cultura, la educación y la salud mental.

Ayuntamiento respalda la llegada del programa federal

La participación del Gobierno municipal consistió en facilitar el terreno donde se edificará el centro comunitario, sumándose a los esfuerzos de coordinación con la Federación para acercar infraestructura social a las colonias del puerto.

Durante el encuentro, habitantes de Parque Ecológico de Viveristas expresaron su respaldo a la construcción del centro, al considerar que ofrecerá nuevas oportunidades de convivencia y desarrollo para las familias de la zona.

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Además, vecinos solicitaron la construcción de un dren pluvial para mejorar el desfogue de aguas en la colonia. En respuesta, el Ayuntamiento asumió el compromiso de ejecutar esta obra durante el presente año para atender una de las principales necesidades de infraestructura hidráulica del sector.

En la presentación participaron representantes del Gobierno federal, del Ayuntamiento de Acapulco, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y del Comité de Integración Ciudadana de la colonia, quienes destacaron la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para concretar la llegada de “México Imparable” al puerto.

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