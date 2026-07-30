Quintana Roo anuncia estrategia contra el sargazo con inversión federal de 2 mil mdp

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció una nueva estrategia impulsada por el Gobierno federal para enfrentar el arribo masivo de sargazo, con una inversión de más de 2 mil millones de pesos.

Foto: Gobierno de Quintana Roo.

La Gobernadora destacó que este proyecto representa un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal, estatal, la Secretaría de Marina, la comunidad científica y el sector turístico para proteger las costas de Quintana Roo.

«La estrategia que se convierte en un solo esfuerzo para atender el arribo masivo de sargazo, fortalecerá la protección del Caribe mexicano y permitirá incrementar la capacidad de captura, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga bajo un modelo de economía circular», afirmó la mandataria estatal, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Inversión fortalecerá la estrategia estatal

Con estos recursos destinados desde el Gobierno federal, Quintana Roo ampliará su capacidad operativa para contener el sargazo antes de que llegue a las playas, una de las prioridades planteadas por la Administración estatal.

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La estrategia contempla la adquisición de nuevas embarcaciones sargaceras por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la instalación de barreras de contención, el fortalecimiento de la recolección en aguas abiertas, aguas someras y playas, así como acciones para el transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga bajo un esquema de economía circular.

La forma en que se distribuirá este recurso será a través de etapas: en una primera etapa, durante 2026 se invertirán 768.7 millones de pesos para incrementar la capacidad de recolección de 1,227 a 1,870 toneladas diarias, mediante la incorporación de dos remolcadores, seis sargaceros costeros, 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención que serán instaladas en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

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Coordinación con el sector turístico

Mara Lezama agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que la reciente visita de la mandataria federal a Quintana Roo permitió conocer directamente la magnitud del problema y escuchar las necesidades del sector turístico.

Como parte de esta política de colaboración, Cancún será sede los próximos 1 y 2 de octubre del encuentro internacional Global Gateway sobre Sargazo, organizado con el respaldo de la Unión Europea y la participación de países del Caribe, Brasil y Japón, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación internacional para enfrentar este fenómeno ambiental.

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