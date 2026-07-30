Mérida presenta nuevo Reglamento de Bienestar Animal para fortalecer la protección de la fauna

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó la iniciativa ante el Consejo Consultivo de Protección a la Fauna del Municipio de Mérida, destacando que el documento representa un paso para consolidar una ciudad con mayor respeto hacia los seres sintientes.

Foto: Municipio de Mérida.

Este nuevo reglamento busca dotar al municipio de un marco jurídico más actualizado para prevenir el maltrato, promover la tenencia responsable y mejorar la coordinación entre autoridades y organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de los animales.

«Con esta nueva normativa damos un paso histórico para consolidar una ciudad donde el respeto, la protección y el bienestar animal forman parte de la convivencia y de una comunidad que cuida su entorno», afirmó la Presidenta municipal.

Entre las principales innovaciones, la normativa incorpora a los animales dentro de los planes municipales de atención a emergencias y contingencias, amplía la protección a la fauna silvestre presente en zonas urbanas y reconoce que distintas especies requieren cuidados diferenciados, incluyendo aves, reptiles, pequeños mamíferos, animales de traspatio y animales de asistencia.

Lee: Mérida estrena la Gran Caminata del Mayab para atraer turismo comunitario

Un reglamento construido con participación ciudadana

La administración municipal destacó que la propuesta fue resultado de un proceso de consulta con especialistas y sociedad civil. Durante su elaboración se recibieron 518 propuestas, derivadas de ocho mesas de trabajo, cuatro procesos de consulta y cuatro sesiones de revisión del proyecto, cuyas aportaciones fueron analizadas e incorporadas al documento final cuando resultaron viables.

Cecilia Patrón agradeció la participación del Consejo Consultivo, así como de representantes de la academia, especialistas y organizaciones civiles, al señalar que su colaboración fortalece la construcción de políticas públicas en favor de la fauna del municipio.

La alcaldesa concluyó este anuncio recordando que la protección animal forma parte de las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y destacó los resultados alcanzados por la estrategia integral implementada por el Ayuntamiento.

Explora más contenido en Alcaldes de México

Te puede interesar:

Mérida impulsa recuperación de espacios deportivos con canchas mundialistas

Mérida alcanza el nivel más bajo de pobreza laboral de su historia

Gobierno de Mérida fortalece acciones de salud