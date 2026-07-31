La resiliencia como un factor clave en la gestión de riesgos

Lograr una comunicación asertiva con la comunidad es esencial en la atención de emergencias por desastres naturales. En una localidad rural o en una entidad urbana, la resiliencia es clave para actuar durante situaciones de contingencia, así como desarrollar un plan de acción hacia mediano y largo plazo.

Fotos: Cortesía de CADENA.

“La resiliencia se construye con el tiempo, antes de que pasen las adversidades, y cuando pasan las adversidades se pone a prueba”, afirmó Benjamín Laniado, cofundador de CADENA, organización humanitaria internacional especializada en prevención y atención de desastres y crisis humanitarias.

Cómo trabajar en la atención con las comunidades

“Nosotros tenemos mucha experiencia porque CADENA llega a lugares donde nadie lo hace”, comentó Laniado en entrevista.

Explicó que, para dar ayuda primero se debe comprender y respetar los usos y costumbres de las comunidades, y entender de la mejor manera posible cuáles son sus necesidades, dar a las personas herramientas para atender su situación y no sólo llegar a resolver.

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Un ejemplo, refirió, fue durante el temblor de 2017, cuando las personas se resistían a dejar las casas afectadas para ir a los refugios debido a la inseguridad o por temas de escrituración. Ante esta situación, la organización instaló refugios unifamiliares afuera de los inmuebles para que la gente no tuviera que abandonar sus hogares.

CADENA trabaja con su programa de “Brigadas”, a través del cual, además de atender las emergencias, desarrollan programas de capacitación para la población en ámbitos de prevención y atención. Por ejemplo, en sistemas de alertamiento o en la instalación de algún centro comunitario, para fortalecer a las comunidades.

“Para darnos cuenta de lo que sucede debemos ir al ‘campo’, observar de manera directa lo que ocurre con las personas; hay que arremangarse y conocer a las personas, su situación”, sostuvo.

Cuando se trata de comunidades indígenas, agregó Laniado, se presenta un factor cultural, que también se debe considerar. La organización ha trabajado con proyectos en la sierra Tarahumara, en localidades de Tabasco o en el Estado de México, por ejemplo,

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“Hay lugares en donde ni siquiera hablan español, así que trabajamos con un grado, primero, enorme de humanidad, escuchando, sobre todo, y poniéndote en sus zapatos”, dijo.

Vinculación de trabajo entre gobierno y sociedad civil: cada quién debe hacer su parte

El cofundador de CADENA resaltó la importancia de que cada actor cumpla con su trabajo para lograr una gestión de riesgos efectiva. En este sentido, los gobiernos locales deben establecer una agenda que atienda los aspectos estructurales relacionados con la administración pública.

Temas de seguridad, organización catastral, desarrollo urbano, entre otros, deben fortalecerse y dar certidumbre a la población, para entonces, puedan las organizaciones de la sociedad civil actuar y apoyar en proyectos y programas que ayuden a la población.

“Exhortamos a que estos temas que son básicos, fundamentales, trasciendan administraciones porque los periodos municipales son muy cortos. Creo que la agenda integral de riesgos debe trascender, debe construirse con una mirada estratégica a mediano plazo”, externó.

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