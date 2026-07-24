Tampico firma “Pacto por la Prosperidad” para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleos

El Ayuntamiento de Tampico se sumó al “Pacto por la Prosperida, la Justicia Económica y la Seguridad”, una iniciativa impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Tampico para fortalecer el desarrollo económico, la formalidad y la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.

Foto: Gobierno de Tampico.

Durante la firma del acuerdo, realizada en el Centro de Convenciones Expo Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal destacó que su administración mantiene una relación estrecha con el sector empresarial para impulsar programas que favorezcan la inversión, la creación de empleos y el bienestar de las familias del municipio.

“Entendemos claramente que la iniciativa privada y el gobierno debemos trabajar de la mano para construir una prosperidad compartida. Sabemos que, en la medida en que fortalezcamos esta relación, podremos avanzar con mayor rapidez hacia el desarrollo que todos queremos para Tampico”, expresó la edil.

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Gobierno de Tampico impulsa apertura de mercados para empresas locales

Como parte de las acciones para fortalecer la economía local, Mónica Villarreal resaltó la realización de dos misiones comerciales al estado de Texas y las gestiones para concretar un hermanamiento con la ciudad de McAllen.

Indicó que en estas iniciativas han participado 39 empresas tampiqueñas, con el objetivo de promover sus productos y ampliar sus oportunidades de comercialización en mercados internacionales.

Asimismo, señaló que el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Tamaulipas, Nacional Financiera (Nafin), instituciones académicas y organismos empresariales para ofrecer programas de capacitación, financiamiento y microcréditos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Mercaditos Huastecos y apoyos a pescadores fortalecen la economía local

La presidenta municipal también destacó la creación de los Mercaditos Huastecos, una estrategia orientada a impulsar el emprendimiento y el consumo de productos locales.

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Además, afirmó que el municipio mantiene apoyos para las despicadoras de camarón y los pescadores durante la temporada de veda, como parte de una política de inclusión y fortalecimiento de las actividades productivas.

Durante el evento, el presidente de Canaco Tampico, Eduardo Manzur Manzur, reconoció la colaboración del gobierno municipal para impulsar una agenda enfocada en el desarrollo económico y la inversión.

Por su parte, el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que con la firma del acuerdo, Tampico se incorpora a una estrategia nacional de colaboración entre autoridades y sector empresarial para fortalecer la prosperidad económica, la seguridad y la competitividad de las ciudades.

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