Xalapa, primer municipio de Veracruz en firmar el Pacto por la Prosperidad

El Ayuntamiento de Xalapa se convirtió en el primer municipio de Veracruz en firmar el Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, una iniciativa impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) para fortalecer la competitividad empresarial, promover la formalidad y generar mejores condiciones para la inversión.

Foto: Municipio de Xalapa.

La presidenta municipal, Daniela Griego Ceballos, y el presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Steffano, encabezaron la firma del acuerdo, mediante el cual el gobierno municipal refrendó su compromiso de impulsar acciones orientadas al crecimiento económico y al fortalecimiento del sector productivo.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que desde el inicio de la administración se han implementado diversas estrategias alineadas con los objetivos del pacto, entre ellas la simplificación administrativa, la digitalización de trámites, la regularización de negocios y la apertura de espacios para emprendedores y comercios establecidos.

Además, informó que durante este año el municipio destinará más de 470 millones de pesos en infraestructura y obra pública, al considerar que una ciudad con mejores servicios e infraestructura genera condiciones más favorables para atraer inversiones y fortalecer la economía local.

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Griego Ceballos también subrayó que el Ayuntamiento ha reforzado la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los procesos de contratación de proveedores.

El pacto contempla siete compromisos: formalidad en el crecimiento económico, simplificación administrativa, fiscalización e inclusión financiera, financiamiento y desarrollo empresarial, seguridad social para familias emprendedoras, seguridad para la actividad económica e impulso al consumo.

Por su parte, el presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Steffano, destacó que la estrategia busca sumar a gobiernos, sector empresarial, academia y sociedad civil en torno a tres ejes principales: prosperidad, justicia económica y seguridad.

«La seguridad brinda mayores posibilidades de invertir, generar empleos y ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores. Por ello seguiremos impulsando acuerdos que fortalezcan la prevención, la coordinación institucional y un sistema de seguridad social que responda a la realidad de las micro y pequeñas empresas mexicanas», afirmó.

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