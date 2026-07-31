Puebla pone en marcha programa «Jóvenes Unen al Barrio»

El Gobierno de la ciudad de Puebla dio inicio al programa federal «Jóvenes Unen al Barrio», una estrategia impulsada por el Ejecutivo federal que busca fortalecer la participación de las juventudes en acciones de proximidad social y atención a las causas desde las comunidades.

Foto: Municipio de Puebla.

Durante el arranque del programa, el presidente municipal José Chedraui, dio la bienvenida a los jóvenes que participarán en esta iniciativa, la cual se incorpora a las acciones que desarrolla el Ayuntamiento para fortalecer la cercanía con la ciudadanía y promover la construcción de entornos de paz desde los barrios.

Como parte de la estrategia, las juventudes trabajarán de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad en actividades de escucha, acompañamiento y atención comunitaria, con el objetivo de impulsar soluciones desde los propios territorios.

«Cuenten con el municipio para estar cerca de ustedes, para acompañarlos y seguir caminando juntos. Tenemos el respaldo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, porque trabajando de la mano podemos incluir a más jóvenes y hacer que las cosas sucedan», expresó el alcalde.

El coordinador del programa «Jóvenes Unen al Barrio en Puebla» del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zergio de Paz, informó que el programa federal comenzó operaciones en dos municipios del estado, entre ellos Puebla capital.

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Explicó que esta primera reunión permitió presentar a los jóvenes que integran la estrategia ante el gobierno municipal, con quienes desarrollarán actividades de proximidad social para fortalecer el vínculo entre las instituciones y las comunidades.

Asimismo, destacó que el objetivo es que las juventudes participen activamente en la transformación de sus barrios, no sólo como beneficiarias de las políticas públicas, sino como agentes de cambio capaces de generar propuestas y soluciones para sus comunidades.

Por su parte, María Carmina Ceballos Martínez, directora general para las Organizaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, señaló que la atención a las causas forma parte de la estrategia nacional del Gobierno federal para prevenir la violencia mediante acciones de transformación social en las comunidades.

Indicó que «Jóvenes Unen al Barrio» coloca a las juventudes como un eje prioritario para construir entornos de paz y bienestar, promoviendo su participación en acciones comunitarias.

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