Asesinan a ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima

La ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía, fue asesinada a balazos en la colonia El Cariño, y una persona más resultó herida, informó la Fiscalía General del Estado.

Foto: Gabriela Mejía en Facebook.

En un comunicado, la dependencia señaló que se abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género, tras la agresión con disparo de arma de fuego que le causó la muerte a la política.

Al respecto, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, condenó este hecho de violencia y exigió a la Fiscalía una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho.

“A la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en la investigación. Rechazamos la violencia, debemos mantenernos unidas ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, expresó la mandataria estatal.

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también condenó los hechos violentos, exigió esclarecer la situación y recordó a la ex presidenta municipal como una mujer transparente, trabajadora y comprometida con el partido y con su mandato.

“Fue una mujer comprometida, valiente y solidaria que trabajó por los derechos de las mujeres y por su comunidad. Su pérdida representa un golpe doloroso para todo el priismo y una muestra más de la grave violencia que enfrentan las mujeres en la vida pública del país”, aseveró el partido.

Gabriela Mejía fue alcaldesa del municipio durante tres años y su carrera política comenzó en 2016, cuando estuvo al frente del Comité Directivo del PRI hasta 2019. También fue presidenta del Organismo de Mujeres Priistas.

